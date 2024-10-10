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12:08, 10 октября 2024Наука и техника

В зоне СВО испытали российский народный «Трибунал»

В зоне СВО испытали российский дрон-камикадзе «Трибунал»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) испытали российский дрон-камикадзе «Трибунал». Об этом со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщает ТАСС.

Там добавили, что дальность полета «Трибунала» превышает 10 километров, тогда как масса переносимого груза составляет 3 килограмма. «Отзывы с фронта положительные, дроны имеют хорошую устойчивость в рамках полета. Мы отправили на передовую около 500 изделий, с сентября планируем поставлять по 500 дронов в месяц», — заявили в организации.

В июле помощник президента России Алексей Дюмин в беседе с РИА Новости рассказал, что помимо Минобороны России в процесс производства беспилотных летательных аппаратов включился «Кулибин-клуб», координируемый общественным движением «Народный фронт».

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      Иван Потапов
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