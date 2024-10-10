Власти российского города отказались отселять жильцов дома с отвалившейся стеной

Власти Липецка отказались расселять дома с отвалившейся стеной

Власти Липецка отказались отселять жильцов многоэтажного дома, у которого отвалилась стена со входом в подъезд. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Входная группа третьего подъезда дома №27 по улице Стаханова обвалилась накануне. На время демонтажа конструкции жильцам запретили ее использовать. Однако в администрации города заявили, что «никакой жизни там ничто не угрожает», поэтому отселять людей не будут.

В мэрии добавили, что 9 октября разбор входной группы завершился, и теперь жильцы могут беспрепятственно входить и выходить из подъезда. «Там все хорошо сейчас», — подчеркнули власти.

Ранее в Челябинской области в квартире пенсионерки рухнула бетонная стена. Женщине пришлось покинуть жилье. Вскоре после ее отъезда перекрытие между первым этажом и подвалом рассыпалось.