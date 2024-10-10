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08:30, 10 октября 2024Забота о себе

Врач назвала способ избавиться от бессонницы

Терапевт Патель посоветовала принимать теплую ванну для борьбы с бессонницей

Фото: PxHere

Терапевт Ханна Патель рассказала, что теплая ванна может помочь расслабиться, заснуть и улучшить качество сна. Простой способ избавиться от бессонницы врач назвала изданию Т3.

Патель посоветовала принимать теплую ванну перед сном, так как она снижает температуру тела, тем самым помогая подготовиться ко сну.

Еще одно преимущество теплой ванны заключается в том, что она помогает быстрее справиться с симптомами простуды, добавила врач. К примеру, ванна помогает облегчить заложенность носа, потому что, находясь в ней, человек фактически делает паровую ингаляцию.

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      Алиса Дмитриева
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