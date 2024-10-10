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17:05, 10 октября 2024Мир

Вучич объяснил внесение поправок в декларацию по поддержке Украины

Вучич: я внес поправки в декларацию по поддержке Украины из-за интересов Сербии

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Белград смягчил формулировки по введению антироссийских санкций и поддержке мер по военной помощи Украине, указанные в соответствующей декларации по итогу хорватского саммита Юго-Восточной Европы и Украины с участием президента Владимира Зеленского, и внес соответствующие поправки в текст документа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает агентство Tanjug.

«Должен вас разочаровать — был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призывают согласовывать [действия] с мерами ЕС. Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны, и это — одна из них. Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны и в соответствии с интересами страны ее продолжим», — заявил журналистам Вучич.

При этом на вопрос журналистов, сколько еще Вучич будет пытаться усидеть на двух стульях, имея в виду внешнеполитический курс Сербии на улучшение отношений с Россией и ЕС одновременно, он ответил, что «единственный стул официального Белграда — собственный, сербский».

Согласно тексту декларации, принятой 9 октября, подписавшие его участники саммита соглашаются с «непоколебимой приверженностью восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, путем дополнительного предоставления комплексной помощи Украине», а также обязательства по поддержке действующих и будущих антироссийских санкций.

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      Виктория Кондратьева
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