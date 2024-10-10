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20:47, 10 октября 2024Ценности

Женская верблюжья лапка вернулась в моду

Фото: @kendalljenner

Молодежь неожиданно принялась демонстрировать очертания промежности в облегающей женской одежде и задала новый тренд. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Выяснилось, что в моду вернулась так называемая «верблюжья лапка» (сameltoe), которая подразумевает выступающие из-за обтягивающих вещей части половых органов. Однако зумеры дали сameltoe новое название — декольте промежности.

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«Жизнь слишком коротка, чтобы перестать носить узкие кожаные брюки, пастельные леггинсы или джинсы с завышенной линией талии только потому, что создают эффект "верблюжьей лапки". Те, кто ее стыдятся, будто намекают, что иметь вагину — стыдно», — высказалась блогерша Ханна Коул. С ее мнением согласились десятки комментаторов.

В июне 2023 года девушка раскрыла простой способ скрыть очертания промежности в облегающей одежде.

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      Карина Черных
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