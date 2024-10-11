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00:12, 11 октября 2024Россия

11 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

11 октября в России отмечают День республики Башкортостан, а в мире празднуют День девочек. Православные сегодня вспоминают преподобного Харитона Исповедника. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 11 октября, кто из знаменитых людей празднует день рождения и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

День Республики Башкортостан

11 октября 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Спустя два года в регионе установили официальный праздник.

Сегодняшний день объявлен в Башкортостане выходным, в программе праздничных мероприятий — концерты, показы фильмов, дни открытых дверей и тематические лекции. Например, в Уфимском планетарии состоится показ мультфильма «Северные амуры».

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

День езды по бездорожью

11 октября (29 сентября по старому стилю) 1913 года в России состоялись первые соревнования по автокроссу — «Двухверстная гонка с препятствиями по проселочной дороге». В состязании приняли участие известнейшие марки автомобилей того времени.

Сегодня джиппинг, или офф-роуд — популярный во всем мире спорт. Главная задача — преодолевать естественные препятствия на пересеченной местности и добраться до финиша с минимальными потерями для авто.

Праздники в мире

Международный день девочек

Праздник был провозглашен ООН в 2011 году с целью обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются девочки по всему миру. К примеру, по данным организации, около четырех девочек из десяти по всему миру не оканчивают среднюю школу. Как правило, девочки от 5 до 14 лет ежедневно тратят на неоплачиваемый уход и домашнюю работу на 160 миллионов часов больше, чем мальчики того же возраста.

В этом году праздник проходит под девизом: «Видение будущего девочками». Он призывает к принятию срочных мер по укреплению гендерного равенства и выражает надежду девочек на светлое будущее.

Фото: Ajay Verma / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 октября

  • День банщика;
  • Всемирный день против боли;
  • Всемирный день яйца;
  • Национальный день пиццы с колбасой в США;
  • Дeнь вооруженных сил Абхазии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Харитона Исповедника, епископа Иконийского

Преподобный Харитон жил на рубеже III-IV веков в Римской империи. Согласно преданию, он смог выжить в годы гонений на христиан, и когда преследования утихли, святой отправился паломником в Иерусалим, но по пути на него напали разбойники. Они бросили Харитона в пещеру. В ожидании расправы святой вдруг увидел, как к нему подползла змея. Она стала пить вино из стоявшего там сосуда и отравила напиток своим ядом. По возвращении разбойники отведали вино и пали замертво. Харитон спасся, все награбленное он раздал нищим, а в пещере устроил монастырь.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 11 октября

  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих;
  • Обретение мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы;
  • День памяти родителей Сергия Радонежского: преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии;
  • День памяти святого Папы Иоанна XXIII у католиков.

Приметы на 11 октября

В народе 11 октября — Харитонов день. На Руси верили, что сегодня повсюду начинает бродить нечистая сила, которая успокоится лишь к празднику Покрова.

  • Сегодня нельзя сплетничать и осуждать людей — можно случайно навести порчу, которая потом вернется бумерангом;
  • В старину в этот день не ели ягоды — якобы в кусты плюнул дьявол, и тот, кто съест плоды, отравится;
  • Нельзя в Харитонов день играть свадьбы — семейная жизнь будет непростой.

Кто родился 11 октября

Игорь Верник (61 год)

Российский актер почти сорок лет служит в МХТ имени Чехова. Широкому зрителю он известен по фильмам «Мастер и Маргарита», «Грозный папа», «12», а также по сериалам «Кухня», «Жуки», «Игра на выживание». Всего в фильмографии актера более 130 ролей. В 2016 году Верник был признан народным артистом РФ.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Карди Би (32 года)

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би стала популярной благодаря публикации юмористических скетчей в соцсетях и участию в реалити-шоу, после чего она занялась карьерой артистки.

Сегодня Карди Би принадлежат два рекорда Гиннесса — за наибольшее число композиций девушки-исполнителя, включенных в «горячую сотню» и за максимальное количество песен, вошедших в топ-10 хит-парада Billboard U.S.

Кто еще родился 11 октября

  • Игорь Савченко (1906-1950) — советский кинорежиссер и сценарист;
  • Виктор Сафронов (1917-1999) — советский и российский астроном, автор теории формирования планет;
  • Арт Блэйки (1919-1990) — американский джазовый барабанщик;
  • Мишель Трахтенберг (39 лет) — американская актриса.

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      Валерия Княгинина
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