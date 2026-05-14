Малышева призвала россиян вызывать скорую минута в минуту при одном симптоме

Врач Малышева заявила, что при боли в груди нужно срочно вызывать скорую помощь

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян в программе «Жить здорово!» на Первом канале срочно вызывать скорую помощь при одном симптоме. Его врач назвала в выпуске программы передачи, доступном на сайте телеканала.

По словам Малышевой, скорую помощь нужно вызвать, если у человека появилась боль в груди. Как объяснила врач, у нее могут быть разные причины, в том числе межреберная невралгия и проблемы с желудком. Однако нередко этот симптом сигнализирует об опасном для жизни состоянии — инфаркте.

«Надо вызывать скорую помощь, потому что если это инфаркт, выхода не будет. (...) День в день, час в час, минута в минуту, если это боль в груди, надо вызывать скорую помощь», — призвала зрителей врач.

Она добавила, что медики, прибывшие на вызов, сделают пациенту электрокардиограмму (ЭКГ) и определят, что именно стало причиной боли. Если инфаркта нет, то на следующий день человек может пойти к врачу, заключила Малышева.

