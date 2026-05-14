Россиянин ошибся в каждом числе лотереи и выиграл 41,9 миллиона рублей

Россиянин из Курской области ошибся в каждом числе лотереи и выиграл 41,9 миллиона рублей. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Уточняется, что садовник Александр Гламаздин принял участие в 145457-м тираже лотереи «Забава от Русского лото». Получить выигрыш можно было двумя способами: угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Мужчина ошибся в каждом и получил приз. Деньги он планирует вложить в покупку жилья и инвестиции.

