Моя страна

Россиянин ошибся в каждом числе лотереи и выиграл 41,9 миллиона рублей

Россиянин из Курской области выиграл в лотерею 41,9 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин из Курской области ошибся в каждом числе лотереи и выиграл 41,9 миллиона рублей. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Уточняется, что садовник Александр Гламаздин принял участие в 145457-м тираже лотереи «Забава от Русского лото». Получить выигрыш можно было двумя способами: угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Мужчина ошибся в каждом и получил приз. Деньги он планирует вложить в покупку жилья и инвестиции.

Ранее россиянка из Свердловской области увидела вещий сон о деньгах и выиграла в лотерею почти 23 миллиона рублей. Уточняется, что Наталья Плеханова проживает в городе Лесной.

