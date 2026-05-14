19:17, 14 мая 2026Путешествия

С туристкой расправились в день рождения и бросили у больницы в инвалидной коляске

The Sun: Мужчина расправился с туристкой в ее день рождения и исчез на Ямайке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: king wheeler / Shutterstock / Fotodom

С туристкой расправились в день рождения и бросили у больницы в инвалидной коляске на Ямайке. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что 35-летняя Мелисса Керри Самнат прилетела на отдых к мужу для празднования дня рождения. Следователи предполагают, что Дейн Уотсон, за которого женщина вышла замуж в 2025 году, избил ее до летального исхода. Затем мужчина доставил ее в местную больницу на инвалидной коляске и исчез. Полиция продолжает поиски.

«В его доме в Норвуде были лужи крови. Он сильно избил ее», — сказал очевидец. Сообщается, что семья Самнат узнала о ее кончине после звонка матери злоумышленника.

Ранее сводный брат изнасиловал сестру в каюте круизного лайнера. Позже он расправился с ней.

