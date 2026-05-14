С туристкой расправились в день рождения и бросили у больницы в инвалидной коляске

С туристкой расправились в день рождения и бросили у больницы в инвалидной коляске на Ямайке.

Уточняется, что 35-летняя Мелисса Керри Самнат прилетела на отдых к мужу для празднования дня рождения. Следователи предполагают, что Дейн Уотсон, за которого женщина вышла замуж в 2025 году, избил ее до летального исхода. Затем мужчина доставил ее в местную больницу на инвалидной коляске и исчез. Полиция продолжает поиски.

«В его доме в Норвуде были лужи крови. Он сильно избил ее», — сказал очевидец. Сообщается, что семья Самнат узнала о ее кончине после звонка матери злоумышленника.

