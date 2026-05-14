63-летняя стоматолог расправилась с бойфрендом за перевод денег женщине в Молдавию

19:05, 14 мая 2026

В США 63-летняя женщина-стоматолог застрелила бойфренда через дверь спальни
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В США суд приговорил бывшего стоматолога к пожизненному заключению за то, что она нанесла смертельное огнестрельное ранение бойфренду во время ссоры. Об этом сообщает Need To Know.

63-летняя Сюзанн Мерикель была признана виновной в расправе над Джеймсом Дэвидом Барроном. Преступление произошло в марте 2025 года в их доме в Гейнсвилле, штат Джорджия. Прокуроры заявили, что стоматолог выстрелила в бойфренда через закрытую дверь спальни. Мужчина истек кровью, спасти его не удалось. Судья отметил, что произошедшее стало следствием вспышки гнева из-за ревности. Конфликт разгорелся из-за того, что Баррон переводил деньги женщине в Молдавии.

Защита Мерикель просила о более мягком приговоре, ссылаясь на предыдущие отношения, в которых она подвергалась насилию, и посттравматическое расстройство, однако судья отклонил это ходатайство. Женщина получила пожизненный срок с правом на условно-досрочное освобождение через 30 лет, а также дополнительные сроки за нападение при отягчающих обстоятельствах и порчу имущества.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудник полиции расправился с невестой в день свадьбы. Вскоре он сам сдался коллегам.

