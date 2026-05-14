Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:05, 14 мая 2026Культура

Анна Чиповская призналась в зависти к Юре Борисову

Анна Чиповская назвала Юру Борисова актером, который что-то привносит в проекты
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Актриса Анна Чиповская высказалась о работе с Юрой Борисовым, с которым вместе работает над спектаклем «Гамлет» в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка назвала звезду «Аноры» актером, постоянно придумывающим и привносящим в проекты что-то свое. Анна призналась, что завидует такой способности Борисова.

«Он — человек создающий. Его фантазия уникальна, на самом деле. Она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, он постоянно в процессе. Это очень круто, мощно, завидую ему», — заявила Чиповская журналистам.

Ранее актриса Дарья Верещагина высказалась о таланте Юрия Борисова. Она заявила, что ей всегда везло с партнерами по съемочной площадке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

    Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok