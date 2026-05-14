Анна Чиповская призналась в зависти к Юре Борисову

Анна Чиповская назвала Юру Борисова актером, который что-то привносит в проекты

Актриса Анна Чиповская высказалась о работе с Юрой Борисовым, с которым вместе работает над спектаклем «Гамлет» в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка назвала звезду «Аноры» актером, постоянно придумывающим и привносящим в проекты что-то свое. Анна призналась, что завидует такой способности Борисова.

«Он — человек создающий. Его фантазия уникальна, на самом деле. Она не банальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, он постоянно в процессе. Это очень круто, мощно, завидую ему», — заявила Чиповская журналистам.

Ранее актриса Дарья Верещагина высказалась о таланте Юрия Борисова. Она заявила, что ей всегда везло с партнерами по съемочной площадке.