Коллега раскрыла секрет успеха Юры Борисова

Верещагина назвала тонкое чувство русской души секретом успеха Юры Борисова

Актриса Дарья Верещагина высказалась о таланте своего коллеги Юрия Борисова. Ее слова передает портал WomanHit.

Артистка заявила, что ей всегда везло с партнерами по съемочной площадке. Особенно 28-летняя Верещагина выделила Борисова.

«Он тихо входит и настолько тонко чувствует душу русского человека и, главное, умеет ее выразить. Этим и подкупает всех», — сообщила Верещагина.

В октябре 2025 года актер Юра Борисов рассказал о случае на съемках киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», когда чуть не разбил антикварный реквизит.