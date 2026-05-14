В России отреагировали на запрет числа 67 на уроках в школе

В России отреагировали на запрет числа 67 на уроках в школе, заявив, что это только привлечет внимание школьников к сленгу. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб, передает РИА Новости.

Гриб сравнил борьбу с молодежным сленгом с «борьбой с ветряными мельницами», поскольку это временное явление.

«Я считаю, что это временный тренд. Сегодня — 67, завтра — 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление (...) Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности», — обозначил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Перми учитель вывесил в классе шуточное объявление, которым запретил число 67 на уроках математики. Решение было принято с воспитательной целью, поскольку ученики слишком эмоционально на него реагировали.

Мем «шесть-семь» (другие названия — 6-7 или six-seven) возник в баскетбольной среде и вскоре быстро распространился по всему интернету. Словарь Dictionary.com признал «шесть-семь» словом 2025 года. При этом там тоже затруднились дать ему определение. Так, некоторые дети используют эту фразу как универсальный ответ на любой вопрос взрослых.