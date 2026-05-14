Российский учитель запретил число 67 на уроках математики с одной целью

13:51, 14 мая 2026

В Перми учитель запретил число 67 на уроках математики с воспитательной целью
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Перми учитель вывесил в классе шуточное объявление, которым запретил число 67 на уроках математики. Решение было принято с воспитательной целью, передает РИА Новости.

Издание «Подъем» публикует содержание объявления. В нем говорилось о наказании для произнесших число 67 или «six-seven» учеников в виде дополнительных заданий: решения 67 примеров или подготовке 67 презентаций по предмету.

Как пояснили в администрации образовательного учреждения, при решении задач это число вызвало бурные эмоции у детей на фоне распространившегося в сети мема. «Педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление», — уточнили там, добавив, что ситуация взята на контроль. В частности, проведены профилактические беседы.

Мем «шесть-семь» (другие названия — 6-7 или six-seven), он возник в баскетбольной среде и вскоре быстро распространился по всему интернету. Словарь Dictionary.com признал «шесть-семь» словом 2025 года. При этом там тоже затруднились дать ему определение. Так, некоторые дети используют эту фразу как универсальный ответ на любой вопрос взрослых.

