19:23, 14 мая 2026Экономика

Российский фондовый рынок вновь растерял оптимизм

Индекс Мосбиржи упал на 1,33 % 14 мая
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок вновь растерял оптимизм, упав после роста в начале рабочей недели. К 19:00 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 1,33 процента, до 2658,84 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Перед прошлыми выходными показатель достиг полугодовых минимумов, что связывали с высоким геополитическим напряжением и опасениями относительно ситуации в праздничные дни. В дальнейшем на фоне усилившихся надежд на прогресс в урегулировании украинского конфликта индекс вырос почти на 100 пунктов, приближаясь к отметке в 2700, но 14 мая стал отступать, увеличив во второй половине торговой сессии темпы снижения.

Как следует из комментария эксперта «БКС Экспресс» Анастасии Поповой, импульс от заявлений, в рамках которых отмечалось в том числе, что боевые действия близятся к завершению, не получил развития. Она отметила, что в Кремле называют европейцев участниками конфликта на стороне Киева, а также «апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России».

Тем временем, западная пресса оценивает как невысокие шансы на возобновление переговоров России и Украины при посредничестве США.

