Футболист ЦСКА рассказал о желании иностранного одноклубника говорить по-русски

Футболист ЦСКА Кисляк заявил, что бразилец Мойзес хочет говорить по-русски

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о желании бразильского одноклубника Мойзеса говорить по-русски. Его слова приводит «Чемпионат».

Кисляк заявил, что иностранный футболист старается общаться со всеми, поэтому быстрее всех из легионеров выучил русский язык. «К уровню Мойзеса сложно приблизиться! Мойзес скоро на русского будет похож», — пошутил он.

29-летний Мойзес выступает за ЦСКА с 2022 года. Ранее на протяжении двух лет он играл за «Интернасьонал».

Ранее на русском языке заговорил боснийский новичок ЦСКА Миралем Пьянич, заявив, что рад попасть в новую команду. До этого он извинился за то, что прежде не хотел играть против сборной России.