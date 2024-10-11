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21:38, 11 октября 2024Мир

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Макрон назвал остановку поставок оружия Израилю рычагом для прекращения огня
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, остановка поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане, представляет «единственный рычаг» для прекращения огня.

«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий», — заявил политик. Французский лидер добавил, что это не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз, которым страна подвержена.

Ранее президент Франции заявил, что Париж требует от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Он также поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе.

1 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно прекратить огонь в Ливане ради соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что необходимо избежать полномасштабной войны «любой ценой».

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      Марина Совина
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