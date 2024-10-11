Мужчина попал в измельчитель древесины и потерял обе ноги в первый рабочий день

В США мужчина потерял ноги в первый рабочий день

Житель американского штата Колорадо устроился на работу и на первой же смене получил тяжелую производственную травму: он потерял обе ноги. Об этом пишет The Denver Post.

В первый рабочий день 33-летний Джон О'Нилл работал с измельчителем древесины. По решению суда ему приходилось носить на ноге специальный электронный браслет. Одна из веток, которые он измельчал, зацепилась за него и потянула его в машину.

Ноги оказались в измельчителе, но он успел схватиться за край машины, чтобы его не затянуло внутрь целиком. «На самом деле я не столько чувствовал сильную боль, сколько понимал, что попал в беду, — вспоминает мужчина. — Борьба за конечности очень быстро переросла в борьбу за жизнь».

О'Нилл звал на помощь, но коллеги его не слышали: мешали наушники для защиты от шума, которые они носили. В конце концов они заметили неладное и пришли на помощь, но к тому времени измельчитель рубил уже его бедра.

Пострадавшего вытащили из машины и наложили ему на ноги жгуты. По словам О'Нилла, все это время он сохранял спокойствие. В вертолете по пути в больницу у него остановилось сердце, но врачи смогли вернуть к жизни.

Очнувшись в больничной палате, О'Нилл решил увидеться не только с семьей и друзьями, но и со своим тренером, который помогал ему во время лечения в рехабе. По словам мужчины, образ тренера появился у него в голове, когда он пытался выбраться из измельчителя.

О'Нилл рассказывает, что в рехабе полюбил скалолазание и кроссфит. Он планирует продолжать заниматься спортом и без ног. «Мне всегда нравилось преодолевать трудности», — заявил он.

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