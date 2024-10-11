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14:29, 11 октября 2024Мир

Немецкий танкер с нефтью и химикатами горит в Балтийском море. Пожар тушат буксиры и вертолеты

В Балтийском море загорелся 73-метровый немецкий танкер с нефтью и химикатами

Фото: Die Seenotretter - DGzRS / Reuters

У берегов города Кюлунгсборн на севере Германии загорелся 73-метровый танкер «Анника», перевозивший нефть и химикаты. Морской спасательно-координационный центр Бремена инициировал масштабные меры по тушению возгорания.

Спасатели эвакуировали всех членов экипажа

Сообщение о пожаре на судне, стоящем на якоре примерно в восьми километрах от берега, поступило после 9 утра в пятницу, 11 октября. Прибывшие на место ЧП морские спасатели эвакуировали всех семерых членов экипажа. К тушению возгорания привлекли морской спасательный катер «Аркона», глубоководный спасательный буксир «Балтик» и многоцелевое судно «Аркона», а также несколько вертолетов.

По данным местных властей, черный дым от пожара был виден с побережья. При этом загрязнения окружающей среды не произошло.

Уточняется, что огонь возник в машинном отделении по неизвестной причине.

Фото: Havariekommando / Reuters

В августе ВСУ ударили по порту «Кавказ», потопив паром с топливом

В конце августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Судно перевозило 30 цистерн с топливом. В результате начался пожар, и из-за полученных повреждений паром затонул.

В результате атаки пострадали 13 членов экипажа. Четверых из них госпитализировали, а остальных отправили на амбулаторное лечение. Еще четыре человека, сопровождавших груз, не пострадали.

В сети публиковали видеозапись с моментом взрыва в порту. На кадрах видно поднимающийся в небо густой черный столб дыма и яркую вспышку.

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      Варвара Кошечкина
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