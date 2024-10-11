В экстренных службах рассказали о ситуации на горящей пятые сутки нефтебазе

Экстренные службы: огонь внутри резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушен

Огонь внутри резервуаров на горящей пятые сутки нефтебазе в Феодосии потушен. О ситуации на объекте происшествия рассказали в экстренных службах, передает РИА Новости.

«Внутри резервуаров пламя сбито полностью. Горит внутри них», — рассказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, общая площадь пожара вокруг емкостей уменьшилась на 300 квадратных метров — до 2,5 тысячи.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября и длится уже пятый день. 10 октября сообщалось о выбросе горючих материалов. В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации. Эвакуировали более одной тысячи человек. Ранее глава города Игорь Ткаченко заявил о стабилизации ситуации, уточнив, что факельного горения нет.