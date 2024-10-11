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17:47, 11 октября 2024Наука и техника

В России рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ

КГНЦ: при проектировании кораблей для ВМФ России приходится искать компромиссы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Конструкторам боевых кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России приходится искать компромиссы, сочетая несочетаемые качества. О сложностях при проектировании рассказал гендиректор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко в интервью РИА Новости.

«Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля», — сказал он.

Савченко объяснил, что масса прочного и хорошо защищенного корабля будет высокой, поэтому его маневренность, скорость и автономность снижаются. Из-за этого конструкторам приходится искать компромиссные решения для соответствия предъявляемым требованиям.

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В апреле научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин сообщил, что в России на основе опыта специальной военной операции ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли ВМФ России «невидимыми» для средств обнаружения противника.

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      Даниил Иринин
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