Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 11 октября 2024Мир

Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок

Представитель Пентагона Райдер: заседание контактной группы по Украине отложено

Фото: Senior Airman Madelyn Keech / Globallookpress

Заседание контактной группы по военной помощи Украине, которое должно было состояться 12 октября, отложено на неопределенный срок. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, выступление транслировало агентство Associated Press на YouTube.

«Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — сообщил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее представитель Пентагона заявил, что приоритетом США в конфликте на Украине по-прежнему остаются поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом в американском военном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

До этого появилась информация о том, что Пентагон призвал начать поставки Украине фосфорных зажигательных боеприпасов, однако Белый дом отверг предложение. Министерство обороны рекомендовало отправить Киеву снаряды, начиненные белым фосфором, в рамках последних пакетов военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

      Россияне рассказали о жизни с «биполяркой». Как дружба помогает им преодолевать трудности?

      Реклама

      Уролог перечислил полезные для нормального уровня тестостерона после 30 лет продукты

      Заседание контактной группы по Украине отложили на неопределенный срок

      Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для помощи Украине

      В России назвали лучшее время для наблюдения кометы Tsuchinshan-ATLAS

      Сотня голодных енотов окружила дом американки

      Вероятность исполнения требований Зеленского по Украине оценили словами «почти без шансов»

      В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по Украине

      В Германии полиция начала масштабную операцию из-за поджогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше