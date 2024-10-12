Бывший футболист сборной Франции призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в команде

Жером Ротен призвал лишить Килиана Мбаппе капитанской повязки в сборной Франции

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал главного тренера команды Дидье Дешама лишить форварда трехцветных Килиана Мбаппе капитанской повязки. Его слова приводит RMC Sport.

Экс-игрока возмутило то, что Мбаппе заметили в ночном клубе в Стокгольме во время матча национальной команды в Лиге наций УЕФА против Израиля. «Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

Матч между французами и израильтянами прошел 10 октября и завершился победой трехцветных со счетом 4:1. Дешам не вызвал Мбаппе в сборную, так как игрок попросил тренера предоставить ему отдых.

Форвард забил 48 мячей в 83 матчах в составе сборной Франции. Вместе с командой он стал чемпионом и вице-чемпионом мира, а также побеждал в Лиге наций УЕФА.