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14:12, 12 октября 2024Спорт

Бывший футболист сборной России высказался об употреблении пива после матчей

Бывший футболист Дмитрий Хлестов заявил, что пиво после матчей лучше пиццы

Фото: Alexander Stupnikov / Globallookpress.com

Бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрий Хлестов высказался об употреблении пива после матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам экс-игрока, пенный напиток лучше пиццы. «Литр — это много или мало для профессионального футболиста в данном случае? Все зависит от конкретной игры — можно и литр выпить, а можно и пять», — заявил Хлестов.

Ранее о пиве после матчей высказался полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. По его словам, пенный напиток лучше колы.

Хлестов семь раз стал чемпионом России в составе «Спартака». В его активе 49 матчей за сборную России.

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      Алексей Гусев
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