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19:13, 12 октября 2024Россия

Глава Дагестана пообещал помочь Чечне после трагедии на автозаправке

Глава Дагестана заявил о готовности поддержать чеченцев после взрыва на АЗС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования пострадавшим от взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном и заявил о готовности поддержать чеченский народ после этой трагедии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал братским чеченский народ и заявил о готовности оказать всю необходимую ему поддержку. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил глубокие соболезнования семьям погибших от взрыва в Грозном. «Мы знаем об этой беде не понаслышке», — резюмировал Меликов.

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Взрыв на АЗС «Лидер», расположенной на проспекте Мохаммеда Али в Грозном, прогремел сегодня днем, 12 октября. В результате инцидента горящая топливная цистерна прилетела во двор одного из жилых домов, находящихся поблизости от места трагедии. По пути она уничтожила автомобиль Lada Priora. Пожар на АЗС удалось вскоре потушить.

После взрыва на АЗС в Грозном Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По данным СМИ, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей 5 и 6 лет. МЧС России подтвердило информацию о погибших.

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      Анатолий Акулов
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