Боуз: украинские военкомы забирают украинцев умирать за НАТО прямо с концертов

Массовые облавы и рейды украинских военкомов, которые произошли после концерта группы «Океан Эльзи» в Киеве, шокируют и приводят в ужас, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) буквально забирают украинцев умирать за НАТО. Об этом в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Хищники диктатора Зеленского отправились на поиски жертв [прямо] на концерт в Киеве. Они начали уводить молодых посетителей концертов умирать за НАТО. Все ради европейских ценностей», — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что киевляне, которые ранее приобрели билеты на концерт группы «Океан Эльзы», массово сдают их из-за рейдов сотрудников местных ТЦК, проводящих мероприятия по мобилизации. Явление приобрело массовый характер после того, как на концерте этой же группы в субботу на выходе из зала украинскими военкомами была проведена проверка документов.