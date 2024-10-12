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05:30, 12 октября 2024Мир

Сийярто раскритиковал слова Харрис об Орбане

Сийярто: слова Харрис об Орбане неприемлемы, это неуважение к венграм
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Слова кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемы. Заявления вице-президента Штатов являются неуважением к венграм, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Ранее ведущий американского телеканала CBS News заявил о том, что экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Камала Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом "убийцы"».

«Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — раскритиковал Сийярто слова вице-премьера США.

Он также подчеркнул, что Орбан занимает пост премьер-министра на протяжении 14 лет по воле венгерского народа. Отвечая на вопрос агентства, грозят ли слова Харрис какими-либо последствиями, Сийярто сказал: «Определенно, это не лучший старт», говоря о дальнейших перспективах в отношениях между Будапештом и Вашингтоном.

Ранее Виктор Орбан заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть действующее правительство Венгрии. По словам венгерского лидера, руководству ЕК и ЕНП «нужно другое правительство» в Будапеште.

8 октября сообщалось, что выступление премьер-министра Венгрии Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист, член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.

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      Марина Совина
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