13 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

13 октября в России отмечают День инфобизнеса, а в мире празднуют день рождения битломании. Православные сегодня вспоминают первого митрополита Киевского Михаила. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 13 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Второе воскресенье октября — профессиональный праздник фермеров, агрономов, сотрудников предприятий пищевой промышленности, а также садоводов и огородников. Фактически его начали отмечать еще в 1960-х, однако современную дату установили лишь в 1999 году.

Аграрное производство — одна из крупнейших сфер жизнеобеспечения в России, в значительной степени влияющая на состояние экономики. По поручению президента к 2030 году производство сельхозпродукции в стране должно вырасти на 25 процентов, а экспорт — в полтора раза.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

День инфобизнеса

Инфобизнес — это заработок на продаже своих знаний: курсов, мастер-классов, вебинаров и других продуктов. Главная ценность такого бизнеса — информация.

Профессиональный праздник появился у инфопредпринимателей в прошлом году, по итогам отраслевого форума в Сочи. Сегодня эта сфера входит в топ самых перспективных направлений: по данным на 2023 год, обороты инфобизнеса в стране составляют более 115 миллиардов рублей.

Праздники в мире

Международный день по снижению риска бедствий

Этот день был учрежден в 1989 году по инициативе ООН, чтобы отметить, насколько важно прикладывать совместные усилия по снижению рисков стихийных бедствий и смягчению их последствий. В 2024 году все мероприятия посвящены роли образования, необходимого для защиты детей в условиях бедствий.

По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году число детей, пострадавших от наводнения в Чаде, Гамбии, Пакистане и Бангладеш, было самым высоким за последние 30 лет. Помимо угрозы жизни, дети сталкиваются с дополнительными проблемами: перебоями в учебе, нехваткой еды, отсутствием медицинской помощи.

День рождения битломании

Фото: AP Photo

13 октября 1963 года группа The Beatles выступила в лондонском Palladium, откуда шла трансляция на всю страну. Концерт сопровождался массовой истерией фанатов, а после поклонники «ливерпульской четверки» с громкими криками заполонили улицы вокруг клуба, так что музыканты с трудом дошли до машины в сопровождении полиции — в прессе этот феномен назвали «битломанией».

Спустя полвека интерес к группе не ослабевает: сегодняшние битломаны — люди самых разных возрастов, в том числе молодежь до 20 лет.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 октября

День работников гидрографической службы ВМФ;

Международный день костюма;

Всемирный день воздушных змеев;

День целомудрия;

Всемирный день тромбоза.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти первого митрополита Киевского Михаила

Согласно преданию, Святитель Михаил родился в Сирии. После того как в 988 году князь Владимир крестил Русь, Михаил прибыл в Киев для укрепления новой веры.

Считается, что святой повсюду строил церкви и решительно сокрушал идолов, также при нем появились первые духовные училища. Несмотря на сопротивление народа, Михаил продолжал проповедовать среди вчерашних язычников, обходя обширные территории. Летописи утверждают, что благодаря ему «вера православная расцвела и засияла, как солнце».

Какие еще церковные праздники отмечают 13 октября

День памяти преподобномучениц Рипсимии, Гаиании, и с ними 35 святых дев;

Собор святых Челябинской и Кубанской митрополий;

День памяти преподобного Григория Пельшемского;

День памяти священномученика Григория Армянского.

Приметы на 13 октября

В народе 13 октября — день Михаила Соломенного. На Руси в этот день сжигали соломенные постели, чтобы уберечь семью от сглаза. После этого на кровати застилали новую солому, впитавшую летнее тепло и силу земли.

Хорошая примета — сходить 13 октября в баню, чтобы очистить себя от негатива. Также стоит заменить постельное белье, по возможности перебрать подушки и взбить матрасы.

Принимать гостей в этот день — покоя в доме не будет.

Лучина горит тускло — к дождливой погоде.

Увидеть утром на окнах морозные узоры — к незваным гостям.

Кто родился 13 октября

«Железная леди» была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год. Сторонники превозносили ее как бескомпромиссного политика, сумевшего преодолеть экономический кризис и вновь сделать Великобританию одной из ведущих мировых держав. Оппоненты считали, что действия Тэтчер привели к росту неравенства, безработицы и бедности, а также винили ее в потакании интересам США.

Политическое наследие Тэтчер до сих пор вызывает споры. Так или иначе, элементы тэтчеризма на стыке XX-XXI веков разделяли многие политические силы мира, даже противники «Железной леди».

Фото: Roy Letkey / Reuters

Пак Чимин (29 лет)

Южнокорейский певец и танцор известен как один из вокалистов бой-бэнда BTS — самого успешного коллектива в мире, по версии Time. В 2018 году Пак Чимин занял первое место в рейтинге популярнейших айдолов, составленном корейским институтом Гэллапа.

Кто еще родился 13 октября