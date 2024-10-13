Жители Финляндии и Швеции получат новые инструкции на случай войны

Helsingin Sanomat: в Финляндии и Швеции обновят инструкции на случай войны

Граждане Финляндии и Швеции получат обновленные инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена.

По данным издания, 18 ноября в Финляндии заработает сайт с большим объемом данных о подготовке к кризисам. В тот же день в Швеции начнут раздавать брошюры с памяткой, как следует действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации.

Готовность жителей к кризисным ситуациям беспокоит властей в обеих государствах, уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что Швеция планирует возглавить контингент сил НАТО в Финляндии.