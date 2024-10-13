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20:50, 13 октября 2024Спорт

Названа дата возможного матча сборной России с Сирией

Матч между Россией и Сирией по футболу должен пройти 19 ноября в Волгограде

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вице-президент сирийской федерации по футболу Абдеррахман аль-Хатиб назвал дату возможного товарищеского матча сборной России с национальной командой Сирии. Его слова приводит РИА Новости.

Аль-Хатиб заявил, что встреча запланирована на 19 ноября и должна состояться в Волгограде. Он подчеркнул, что сирийская сторона ожидает подтверждения от России.

Ранее стало известно, что товарищеский матч с Сирией запланирован на 19 ноября. При этом официально стороны пока не договорились о проведении встречи.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Анастасия Борисова
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