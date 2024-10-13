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07:06, 13 октября 2024Россия

Российский военный раскрыл предпочтения ВСУ в оружии

Инструктор Бетон: ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова оружию НАТО

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпочитают пулеметы Калашникова (ПК) оружию натовского образца, поскольку они более легкие и практичные, раскрыл в беседе с РИА Новости инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

«Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш, как на коленке, грубо говоря, собрал - разобрал, пошел дальше стрелять», — пояснил он.

Бетон добавил, что пулеметы Калашникова украинские бойцы стараются забрать с собой, в то время как натовское оружие бросают в окопах. Он также рассказал, что ВСУ стараются не вступать в стрелковый бой, они бегут с позиций или стреляют неприцельно, пока не кончатся патроны, после чего бросают оружие и сдаются в плен.

Ранее в ДНР заявили о массовой сдаче в плен украинских солдат после сброса листовок на их позиции.

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      Марина Совина
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