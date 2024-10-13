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07:36, 13 октября 2024Мир

Рост числа желающих вступить в БРИКС объяснили

Политолог Безпалько: интерес к БРИКС показывает усталость от диктата США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости объяснил, что рост числа желающих вступить в БРИКС говорит о том, что в мире ищут альтернативу диктату США.

По словам Безпалько, «деградирующие» Соединенные Штаты пытаются сохранить свое могущество, однако постепенно наступает усталость от диктата других стран.

«В условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться», — пояснил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал БРИКС эталоном дипломатии. По его словам, многополярность достигается в мире благодаря работе таких институтов, как БРИКС.

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      Марина Совина
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