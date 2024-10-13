Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 13 октября 2024Бывший СССР

В силовых структурах ДНР раскрыли подробности штурма Угледара

РИА Новости: перед штурмом Угледара артиллерия ударила по командным пунктам ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Перед штурмом Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) российская артиллерия нанесла точечный удар по командным пунктам управления 72-й отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лишила противника возможности организованного сопротивления. Подробности штурма города РИА Новости раскрыли в силовых структурах ДНР.

Собеседник агентства указал, что Вооруженные силы России сумели взять город в полукольцо, тем самым обрезав снабжение. Он добавил, что одновременно с ударом артиллерии российские войска овладели шахтой «Южнодонбасская», которая является ключевым сегментом обороны Угледара.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что следующей крупной целью Российской армии после взятия Угледара станет Покровск. По его словам, ВСУ лишились одного из важнейших и мощнейших укрепрайонов, «на котором замыкалось все».

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео из окопа. Он обращался к близким на русском языке

      На Украине раскрыли размер взяток за освобождение от мобилизации

      В Северной Корее приказали привести в готовность артиллерию на границе

      В силовых структурах ДНР раскрыли подробности штурма Угледара

      В России сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

      Бывшая жена Бивола высмеяла поражение боксера от Бетербиева

      Суд арестовал счета бросившего младенца в снег блогера

      В Киеве увидели в Зеленском угрозу для мира

      Под известной российской телеведущей сломался стул в прямом эфире

      Москвичам назвали дату первого снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше