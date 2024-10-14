32-летняя женщина рассказала о жизни с «болезнью вампира»

The Sun: 32-летняя Финикс Найтингейл рассказала о жизни с «болезнью вампира»

32-летняя женщина по имени Финикс Найтингейл рассказала о жизни с порфирией, также известной как «болезнь вампира». О том, как это заболевание влияет рассказала изданию The Sun.

Женщина рассказала, что болезнь проявилась у нее еще в детстве, однако ей долго не могли поставить диагноз, поскольку порфирия — крайне редкое заболевание. С самого детства Найтингейл не могла есть чеснок и лук, так ак они провоцировали приступы, мигрень, запоры и рвоту.

Порфирия также может вызывать боль в животе, появление кроваво-красной мочи, скачки давления, повышение пульса, мышечную слабость, паралич, беспокойство, спутанность сознания, галлюцинации и судороги

«Однажды приступ длился 40 часов, это была беспрерывная рвота, потеря сознания, крики и плач. Я не испытывала такую сильную боль даже во время рождения двоих детей. Это настоящая агония», — рассказала женщина.

Найтингейл добавила, что, когда она ходит в ресторан, ей приходится тщательно изучать меню. Она добавила, что всегда ест с опаской, так как не знает, какие ингредиенты могут оказаться в ее тарелке.

Ранее стала известна история 26-летней девушки по имени Алекс Макгилливрей, которая лечила боль в спине йогой. Однако, как выяснилось позже, боль была симптомом редкого для женщин вида рака.