Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:28, 14 октября 2024Забота о себе

32-летняя женщина рассказала о жизни с «болезнью вампира»

The Sun: 32-летняя Финикс Найтингейл рассказала о жизни с «болезнью вампира»

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

32-летняя женщина по имени Финикс Найтингейл рассказала о жизни с порфирией, также известной как «болезнь вампира». О том, как это заболевание влияет рассказала изданию The Sun.

Женщина рассказала, что болезнь проявилась у нее еще в детстве, однако ей долго не могли поставить диагноз, поскольку порфирия — крайне редкое заболевание. С самого детства Найтингейл не могла есть чеснок и лук, так ак они провоцировали приступы, мигрень, запоры и рвоту.

Порфирия также может вызывать боль в животе, появление кроваво-красной мочи, скачки давления, повышение пульса, мышечную слабость, паралич, беспокойство, спутанность сознания, галлюцинации и судороги

«Однажды приступ длился 40 часов, это была беспрерывная рвота, потеря сознания, крики и плач. Я не испытывала такую сильную боль даже во время рождения двоих детей. Это настоящая агония», — рассказала женщина.

Найтингейл добавила, что, когда она ходит в ресторан, ей приходится тщательно изучать меню. Она добавила, что всегда ест с опаской, так как не знает, какие ингредиенты могут оказаться в ее тарелке.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
«Ногти у меня просто выпали» Одиночество, насмешки и депрессия: как живут россияне с редкими болезнями кожи
«Ногти у меня просто выпали»Одиночество, насмешки и депрессия: как живут россияне с редкими болезнями кожи
22 апреля 2023

Ранее стала известна история 26-летней девушки по имени Алекс Макгилливрей, которая лечила боль в спине йогой. Однако, как выяснилось позже, боль была симптомом редкого для женщин вида рака.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Историк высказался о влиянии налога на бездетность на рождаемость в СССР

      Украинскую телеведущую заочно приговорили в России к 8 годам колонии

      НАТО начало ежегодные ядерные учения

      Богачи бросились скупать элитные квартиры в Москве из-за невозможности уехать

      32-летняя женщина рассказала о жизни с «болезнью вампира»

      Китаец попытался вывезти из России золото для подарка жене и попался

      Дикие кенгуру расплодились в Великобритании

      Медведев сравнил обсуждение сокращения ядерных сил с США с переговорами с Гитлером

      В Херсонской области сообщили об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше