42-летняя звезда «Ворониных» снялась в прозрачных штанах

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в прозрачных штанах и купальнике

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Воронины» надела голубой костюм с принтом, состоящий из рубашки с коротким рукавом и штанов. Помимо этого, звезда примерила белый купальник с топом-бандо и плавками, которые просвечивались сквозь прозрачные брюки.

При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс. Образ Волковой завершили аксессуары в виде браслетов и цепочки, а также укладка и макияж.

Ранее в октябре звезда «Ворониных» похвасталась фигурой в купальнике. Так, актриса предстала лежа около плавающего на воде подноса с едой и напитками.