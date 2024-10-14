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13:28, 14 октября 2024Экономика

Банк России поискал признаки замедления цен и не нашел

ЦБ: в России не наблюдается значимых признаков замедления цен

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Банке России изучили ситуацию с ценами. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в стране не наблюдается значимых признаков замедления цен.

По данным Росстата, темпы роста цен замедлились в первом месяце осени до 8,63 процента. В августе речь шла о 9,05 процента. Однако в месячном сравнении потребительские цены в сентябре увеличились на 0,48 процента. Особенно быстро растет стоимость услуг.

Заботкин же призвал россиян в ближайший год не ждать существенного снижения темпов роста потребительских цен. По его словам, регулятор обеспокоен тем, что в стране может реализоваться сценарий «инфляционной спирали», когда ускорение темпов роста цен сопровождается повышением заработных плат.

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