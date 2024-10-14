В Госдуме отреагировали на демонстрацию Вучичем российского флага на матче Лиги наций

Журова связала демонстрацию Вучичем флага РФ с осуждающей Москву декларацией

Возможно, демонстрацией российского флага на матче Лиги наций УЕФА президент Сербии Александр Вучич объясняет, что его заставили ранее подписать декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Очень все буквально отреагировали на его недавние переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским [на саммите Украина — Юго-Восточная Европа, на котором присутствовали и главы других государств Балканского региона]. Очень многие эксперты были удивлены, в том числе и я. Потому что там прозвучала чуть ли не осуждающая нас риторика (на саммите была подписана осуждающая действия России на Украине декларация — прим. «Ленты.ру»)», — отреагировала Журова.

Депутат отметила, что ей не совсем понятна непоследовательность Вучича.

«Мы были уверены, что он с Россией. Но то, что произошло на этой встрече, очень многим было непонятно», — добавила она.

Может быть, таким образом (демонстрацией флага России — прим. «Ленты.ру») он объясняет, что его заставили [подписать декларацию] Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее перед матчем Лиги наций УЕФА, в котором встречались Сербия и Швейцария, Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

10 октября стало известно, что Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине по итогам саммита Украина — Юго-Восточная Европа. Помимо президента Сербии, на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.