Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 14 октября 2024Мир

В Госдуме отреагировали на демонстрацию Вучичем российского флага на матче Лиги наций

Журова связала демонстрацию Вучичем флага РФ с осуждающей Москву декларацией
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Возможно, демонстрацией российского флага на матче Лиги наций УЕФА президент Сербии Александр Вучич объясняет, что его заставили ранее подписать декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Очень все буквально отреагировали на его недавние переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским [на саммите Украина — Юго-Восточная Европа, на котором присутствовали и главы других государств Балканского региона]. Очень многие эксперты были удивлены, в том числе и я. Потому что там прозвучала чуть ли не осуждающая нас риторика (на саммите была подписана осуждающая действия России на Украине декларация — прим. «Ленты.ру»)», — отреагировала Журова.

Депутат отметила, что ей не совсем понятна непоследовательность Вучича.

«Мы были уверены, что он с Россией. Но то, что произошло на этой встрече, очень многим было непонятно», — добавила она.

Может быть, таким образом (демонстрацией флага России — прим. «Ленты.ру») он объясняет, что его заставили [подписать декларацию]

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее перед матчем Лиги наций УЕФА, в котором встречались Сербия и Швейцария, Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

10 октября стало известно, что Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине по итогам саммита Украина — Юго-Восточная Европа. Помимо президента Сербии, на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      Шансы Польши обойтись без российского газа оценили

      Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

      Продажи iPhone 16 запретят в Индонезии

      Арестованному в России французу запросили более трех лет колонии

      Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

      Депутат Госдумы рассказал о «нелепой и абсурдной» ситуации с якобы пленными бойцами СВО

      Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

      Беспилотник ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

      В российском городе мужчина выстрелил в выходившего из колонии осужденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше