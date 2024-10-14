Директор российской школы повредила главврачу браслет за миллион рублей во время драки

Директор российской школы Эльвира Архипова повредила главврачу Яне Кабищер браслет за миллион рублей во время драки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Известно, что доктор «Центра косметологии и пластической хирургии» посетила с подругой самарский ресторан, в котором также отдыхала бывшая пациента клиники. При этом женщины узнали друг друга, и последняя сначала громко оскорбляла врача, а затем подошла к столу и стала бить Кабищер кулаками и металлическим чайником.
Помимо этого, пострадала и подруга главврача, которую Архипова оттаскала за волосы. Среди прочего, женщина повредила люксовый браслет пострадавшей, стоимость которого владелица украшения оценила в 929 тысяч рублей. По данным издания, Архипова повела себя подобным образом на почве ревности. Она уверена, что ее муж изменял ей с Кабищер, несмотря на то, что та отрицает связь с мужчиной.
Сотрудники заведения вызвали Государственное бюро расследований (ГБР) и скорую помощь. Отмечается, что после случившегося женщины обратились в полицию, однако эксперты не усмотрели состава преступления и отказали в возбуждении дела.
Ранее в октябре жительница Москвы сделала популярную у женщин ультразвуковую подтяжку и осталась со шрамами на пол-лица. По данным издания, 26-летняя россиянка решилась на процедуру SMAS-лифтинга в клинике Grushka, однако после манипуляций на ее лице появились глубокие шрамы и ожоги вдоль щек.