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15:04, 14 октября 2024Экономика

Экс-владелец «Билайна» переедет из Амстердама в Дубай

Владевший «Билайном» холдинг VEON переедет из Амстердама в Дубай

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Международный телекоммуникационный холдинг VEON, владевший в России компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), перенесет штаб-квартиру из Амстердама в Дубай. Об этом заявила пресс-служба компании.

Нидерландская компания владела российским активом до 2023 года, когда группа отечественных топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по его выкупу. Сообщалось, что согласно условиям сделки, 100 процентов ПАО перейдет принадлежащему пяти бизнесменам ОАО «Коперник-инвест 3».

Нынешнее решение о переезде в VEON объяснили стратегической переориентацией на большую близость к ее ключевым рынкам, «включая выгоду от огромных возможностей, которые предлагает Дубай».

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      Дмитрий Воронин
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