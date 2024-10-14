Экс-владелец «Билайна» переедет из Амстердама в Дубай

Владевший «Билайном» холдинг VEON переедет из Амстердама в Дубай

Международный телекоммуникационный холдинг VEON, владевший в России компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), перенесет штаб-квартиру из Амстердама в Дубай. Об этом заявила пресс-служба компании.

Нидерландская компания владела российским активом до 2023 года, когда группа отечественных топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по его выкупу. Сообщалось, что согласно условиям сделки, 100 процентов ПАО перейдет принадлежащему пяти бизнесменам ОАО «Коперник-инвест 3».

Нынешнее решение о переезде в VEON объяснили стратегической переориентацией на большую близость к ее ключевым рынкам, «включая выгоду от огромных возможностей, которые предлагает Дубай».

