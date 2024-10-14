Экстремальная свадебная церемония российских спасателей попала на видео

Работники МЧС поженились на вершине вулкана на Камчатке

В России возлюбленные провели самую экстремальную церемонию бракосочетания. Пара поженилась на вершине вулкана. Кадры необычного торжественного события опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, молодожены трудятся в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС): Сергей — спасатель, а Кристина работает в пресс-службе. Они познакомились год назад и влюбились с первого взгляда.

Через некоторое время после знакомства последовало предложение руки и сердца. Обменяться кольцами Сергей и Кристина решили в необычном месте — на вершине Авачинской сопки, действующем вулкане на юге Камчатского полуострова. Его высота составляет 2741 метров. Кристина сказала «да» прямо у кратера.

Ранее сообщалось, что самарским супружеским парам, которые прожили в браке более 50 лет, вручили медали. Торжественная церемония прошла в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Среди награжденных оказались лауреат губернаторской премии в области науки и техники Сергей Олексийко и его жена, врач Светлана Олексийко. Пара поженилась в 1968 году.