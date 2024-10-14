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22:36, 14 октября 2024Мир

Евродепутат от Словакии поделился впечатлениями от посещения Москвы

Посетивший Москву евродепутат от Словакии призвал не верить лжи о России
Любош Блага

Любош Блага. Фото: Telegram-канал / Ľuboš Blaha

Нельзя верить лжи, которая распространяется о России на Западе. Об этом заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что ходил по Москве и видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили. Блага назвал Россию «очень развитой страной».

Кроме того, Блага предложил европейцам подумать о том, сколько они платят за литр бензина. Депутат подчеркнул, что в России он стоит лишь около 60 центов.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в мемуарах рассказал о любви к России. Своему отношению к России он отвел несколько абзацев в главе, посвященной попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

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      Юлия Мискевич
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