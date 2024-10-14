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09:36, 14 октября 2024Спорт

Футболист сборной Казахстана поделился впечатлениями от работы с Черчесовым

Футболист сборной Казахстана Скворцов заявил, что Черчесов — строгий тренер
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Защитник сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Его слова приводит Metaratings.

Футболист назвал специалиста строгим тренером. «Никаких слов он нам не запрещал, но всегда говорит какие-то интересные вещи, к которым прислушиваешься», — добавил Скворцов.

Он также рассказал об атмосфере в команде. «Ребята понимают ответственность, и руки никто не опускает. Сплоченность в команде как вокруг тренерского штаба, так и вокруг игроков». — отметил Скворцов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых потерпела три поражения. Еще одну встречу подопечные россиянина свели вничью.

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      Алексей Гусев
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