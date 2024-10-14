Хосеп Гвардиола назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал величайшего футболиста в истории. Его слова приводит Calciomercato.

По мнению специалиста, это Лионель Месси. «Возможно, это недостаточно уважительно по отношению к Пеле и Марадоне. Но в данном случае сошлись звезды. Месси демонстрировал стабильность каждые три дня на протяжении 15 лет», — отметил Гвардиола.

Испанский специалист работал с Месси в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За это время аргентинец помог команде три раза выиграть чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов.

37-летний Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». С 2023 года он играет за американский «Интер Майами».