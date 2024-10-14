Лавров встретился с посланником Папы Римского по Украине

МИД России: Лавров провел встречу с посланником Папы Римского по Украине Дзуппи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со специальным посланником Папы Римского Франциска по Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня», — утверждается в сообщении ведомства.

По данным МИД, в ходе переговоров Лаврова и Дзуппи было отмечено «конструктивное развитие российско-ватиканского диалога».

Ранее папский посланник прибыл в Москву с визитом, который продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине.