LG захотела вернуться на рынок смартфонов

MSPowerUser: LG запатентовала новый смартфон и может вернуться на рынок

Южнокорейская корпорация LG разработала новый смартфон и может вернуться на мобильный рынок. Об этом сообщает издание MSPowerUser.

Компания LG закрыла подразделение по производству смартфонов и вышла из бизнеса несколько лет назад. Тем не менее журналисты медиа полагают, что корпорация захотела вернуться на рынок с новым складным устройством. Предположительно, проект девайса зарегистрировали в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Патент на телефон был выдан LG 8 октября 2024 года. Согласно описанию, инженеры компании спроектировали смартфон, экран которого может сворачиваться в трубочку. Авторы MSPowerUser напомнили, что у LG был проект смартфона Rollable, однако при сворачивании его экран деформировался. Судя по документам, инженеры LG исправили эту проблему.

Чтобы гибкий дисплей оставался без заломов и складок, специалисты добавили под него магнитную подложку. Она помогает разглаживать экран при каждом сворачивании и разворачивании. Журналисты издания подытожили, что, несмотря на уход с рынка смартфонов, инженеры LG продолжали изучать складные устройства.

Ранее Microsoft запатентовала складной смартфон, экран которого способен вращаться на 360 градусов. В компании объяснили, что аппарат может принимать форму и размеры смартфона, планшета или ноутбука.