Любопытная косуля решила подружиться с жителями российского села

Любопытная косуля решила подружиться с жителями башкирского села Раевский. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал Ufa_rb.
По данным издания, животное забрело в упомянутую местность и совсем не боялось местных людей. На размещенных кадрах видно, как четвероногое прогуливается вдоль улиц, а также позирует на камеру. Известно, что позже сотрудники местного Минэкологии поймали неожиданную гостью и вывезли ее в естественную среду обитания.
Ранее в октябре в Кушнаренковском районе Башкирии спасли передвигавшегося на трех лапах детеныша косули. Животное отвезли на обследование.