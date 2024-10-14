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17:37, 14 октября 2024Моя страна

Любопытная косуля решила подружиться с жителями российского села

В башкирское село Раевский забрела косуля

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Любопытная косуля решила подружиться с жителями башкирского села Раевский. Соответствующие снимки публикует Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, животное забрело в упомянутую местность и совсем не боялось местных людей. На размещенных кадрах видно, как четвероногое прогуливается вдоль улиц, а также позирует на камеру. Известно, что позже сотрудники местного Минэкологии поймали неожиданную гостью и вывезли ее в естественную среду обитания.

Ранее в октябре в Кушнаренковском районе Башкирии спасли передвигавшегося на трех лапах детеныша косули. Животное отвезли на обследование.

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      Екатерина Ештокина
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