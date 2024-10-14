Мешавшей движению транспорта в Малайзии россиянке пригрозили ударами плетью

В Малайзии задержали мешавшую движению транспорта пьяную бездомную россиянку

В Малайзии задержали пьяную бездомную россиянку, которая мешала движению транспорта. Об этом пишет местное издание Malaysia Gazette.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 9 октября, в городе Шах-Алам. В полицию сообщили об иностранке в состоянии алкогольного опьянения, которая вела себя непристойно и препятствовала проезду машин. Стражи правопорядка выехали на место и задержали женщину, которой оказалась 32-летняя гражданка России. У нее не было документа, удостоверяющего личность и позволяющего жить в этой азиатской стране.

Позже выяснилось, что россиянка находится в Малайзии последние четыре года. Изначально она приехала туда как туристка, но не смогла вернуться на родину из-за пандемии COVID-19 и отсутствия денег. По данным источника, женщина нарушила закон об иммиграции — это может грозить ей или штрафом в размере не более 10 тысяч ринггитов (около 223 тысяч рублей), или тюремным заключением на срок до пяти лет или наказанием в виде шести ударов плетью.

В мае в Таиланде задержали иностранного туриста за пьяный дебош на улице. Мужчина устроил беспорядки, стал причинять беспокойство местным жителям и подрался с полицией.

