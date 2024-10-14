Минобороны сообщило подробности о массовом налете БПЛА на Брянскую область

Минобороны России заявило об уничтожении 16 БПЛА над Брянской областью

Над Брянской областью сбили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, российские войска пресекали попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 18:50 до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении министерства.

Вечером 14 октября в Брянской области сработала система ПВО. Тогда глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности. В это же время опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области.