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09:20, 14 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о приходе первого снегопада

Синоптик Шувалов: первый снегопад в Москве ожидается в ночь на 15 октября

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Первый снег выпадет в Москве в ночь на вторник, 15 октября. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он только припорошит землю: снежный покров составит 1-2 сантиметра и на следующий день уже растает. В следующий раз осадки ожидаются под конец недели, 20 октября, отметил синоптик.

Шувалов подчеркивает, что текущая волна похолодания не станет компенсационной после затянувшегося лета. Не отыграется на россиянах и зима, считает метеоролог. «Температура по-прежнему либо близка, либо чуть выше климатической нормы. Поэтому говорить о том, что нас ждут зимой ого-го какие холода, я бы не стал. Все-таки такие прогнозы делаются ближе к календарной зиме», — заявил он.

Ранее Шувалов предупредил москвичей, что понедельник, 14 октября, станет самым холодным днем с начала осени. Такой прогноз специалисты объясняют действием североатлантического циклона «Хельма». Он принесет пасмурную погоду, ветер, дожди и мокрый снег.

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      Виктория Клабукова
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