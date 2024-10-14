Мужчина отправил СБУ компрометирующие Российскую армию сообщения и получил срок

Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ

Мурманский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 24-летнего местного жителя за отправку Службе безопасности Украины (СБУ) голосовых и фотосообщений, компрометирующих Вооруженные силы (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину осудили по статье о государственной измене.

По данным суда, в период с 2022 по 2023 год житель Мурманска отправил СБУ голосовое сообщение, компрометирующее Российскую армию, и фотокопии документов о деятельности военного комиссариата Мурманской области. Впоследствии первое сообщение было опубликовано на просторах сети.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Севастополя, который, будучи завербованным сотрудниками СБУ, передавал им данные о дислокации объектов ВС РФ и готовился устроить теракт.